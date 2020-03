Após a vitória do Atlético de Madrid sobre o Liverpool por 3 a 2 pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, na última quarta-feira, 11, no estádio Anfield, na Inglaterra, o atacante lagartense naturalizado espanhol, Diego Costa, tomou uma atitude que não pegou bem entre os jornalistas espanhóis do programa ‘El Chiringuito de Jugones’.

O jogador passou rapidamente pela zona mista, acompanhado pela assessora de imprensa do clube, afirmando que não falaria com a imprensa e simulando tosses, enquanto se dirigia à saída da área reservada para entrevistas. Uma clara alusão ao coronavírus, doença que já é considerada uma pandemia e está assustando boa parte do mundo.

Após assistirem as imagens, a câmara se volta para os jornalistas do programa que permanecem em silêncio e depois emitem claros sinais de repreensão a atitude do atacante em brincar com um caso tão sério.

Vale lembrar que várias cidades estão em quarentena na Espanha e, por isso, escolas e universidades estão fechadas em todo o país. Além disso, a Espanha é um dos países mais afetados pelo vírus na Europa, junto à Itália França e Alemanha.

O país da equipe Colchonera, na qual joga Diego Costa, já registrou mais de três mil casos de coronavírus e 84 óbitos, até a última quinta-feira, 12.

Confira abaixo a reação dos jornalistas: