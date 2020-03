Na manhã da última quarta-feira, 12 a Prefeita Hilda Ribeiro esteve reunida com o representante do Hospital de Amor, Dr. Rafael Haikel. Durante o encontro, eles discutiram a respeito da ampliação dos serviços direcionados à mulher, além dos primeiro passos em relação ao início das obras do Hospital de Amor em Lagarto.

A prefeita afirma que já autorizou o processo licitatório para que seja iniciada a topografia dos terrenos selecionados e, com isso, as obras da construção do hospital, que, segundo ela, representa um marco na história do Nordeste para tratamento dos cânceres de mama e do colo do útero.

“Foi dado o pontapé. Após finalizar a análise dos locais e a prefeita der a ordem de serviço, iniciaremos as obras”, completou o coordenador do hospital, Rafael Haikel.

Para a secretária de saúde do município, Polyana Ribeiro, Lagarto está vivendo um novo momento de investimento na saúde pública: “A vinda do Hospital de Amor é a realização de um sonho para o município. Simboliza um novo processo de desenvolvimento, que resulta em uma maior qualidade de vida para toda a população”, concluiu.

Este será o primeiro Hospital de Amor do Nordeste, referência em tratamento contra o câncer, e estima-se que sejam injetados R$ 5 milhões na economia de Lagarto, apenas em sua abertura, além de trazer trazer mais de R$ 10 milhões por mês circulando no município.