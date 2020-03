Cerca de 250 colaboradores do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) participaram desde meados de fevereiro e até esta semana do workshop “O Papel da Inteligência Emocional no Desenvolvimento Humano e Organizacional”, numa iniciativa da Área de Desenvolvimento da Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) da unidade hospitalar. As atividades foram desenvolvidas no auditório do Centro de Simulações e Práticas, no Campus UFS Lagarto.

Dentre os temas abordados de forma dinâmica e prática em quatro encontros realizados, “Relacionamento Interpessoal”, “Automotivação”, “Gerenciamento de Conflitos”, “Empatia”, “Equilíbrio Emocional” e “Auto Conhecimento das Emoções”. Inteligência emocional é a capacidade de conhecer e gerir as próprias emoções, e também de conhecer e entender as emoções do outro, através da empatia e dos relacionamentos saudáveis – nesse caso aplicado ao ambiente organizacional.

Durante os encontros foram apresentados e discutidos conceitos teóricos sobre inteligência emocional e trabalhadas dinâmicas envolvendo questões práticas que envolvem o conceito e o paradigma no dia a dia das atividades profissionais, valendo-se de questões como gestão de conflitos, comunicação não violenta, equilíbrio emocional e práticas de trabalho em equipe.

O workshop procurou apresentar os conceitos da inteligência emocional e como ela pode ser aplicada no dia a dia das relações profissionais. Como também, desenvolver um alinhamento sistêmico sobre o papel coletivo do grupo, contribuindo assim para a melhoria do clima organizacional das equipes que integram a unidade hospitalar. A iniciativa contou com a participação dos colaboradores do hospital e da comunidade acadêmica HUL-UFS.

Alane Santos Alves, da Área de Desenvolvimento de Pessoas/DivGP do HUL, destacou que a qualificação das relações entre os colaboradores tem sido uma aposta diária da unidade hospitalar. “Por termos a consciência de que o trabalho, quando desenvolvido em equipe, pode tornar algo bom em sensacional”, disse a pedagoga e uma das organizadoras do evento. “O workshop de Inteligência Emocional foi planejado pela gerência Administrativa com o propósito de aprimorar habilidades de relacionamento e empatia, o que proporciona melhorias no clima organizacional”, observou.

“O workshop me incentivou sobre a importância das boas relações no âmbito do trabalho, contribuindo para melhores desfechos”, avaliou Kamila Luana, nutricionista da unidade hospitalar. “Também me proporcionou uma autoavaliação como humano e profissional, sem contar que as dinâmicas propostas colaboraram para estreitar os laços entre os colegas”, disse. “Foi de fato muito efetivo”, pontuou. Para o médico Ednando Bezerra, clínico do HUL, participar do workshop foi importante “para conhecermos as funções das emoções em nossas atitudes”, ressaltou.

O facilitador do workshop, Marlon Rosário, falou da importância da iniciativa do Hospital Universitário de Lagarto em proporcionar um workshop sobre Inteligência Emocional aberto à participação de todo o seu corpo funcional. “Demonstra um cuidado e preocupação não somente com a boa relação interpessoal e profissional dentro da instituição, como também com a qualificação do serviço de saúde prestado ao público pela unidade hospitalar”, observou o treinador comportamental. “Saem ganhando também todos aqueles que utilizam os serviços do HUL, já que essa equipe de trabalho, harmônica e plena, consegue entregar um serviço de excelência a toda comunidade!”, disse.

“A presença, comprometimento e dedicação diária de cada um de vocês é o maior bem do HUL”, pontuou por sua vez o professor Manoel Cerqueira Neto, superintendente da unidade hospitalar ao falar para os colaboradores durante o evento. “E não tem bem maior do que a gente deixar algo melhor para o outro, nessa atribuição diária de todos nós por cuidar, acolher e atender ao público”, concluiu.