A última sexta-feira, 13, foi um dia em que a bruxa esteve a solta no Lagarto Futebol Clube, já que segundo o Boletim Informativo Desportivo (BID) da CBF, o Verdão rescindiu o contrato com 19 jogadores.

Além disso, o técnico Ranielle Ribeiro também entrou na lista dos que se despedem do clube, após uma temporada frustrante para os torcedores que viram a equipe cair para a segunda divisão do Campeonato Sergipano 2020.

A Copa do Brasil ainda chegou a proporcionar uma pequena alegria aos apoiadores do time, quando a equipe passou pelo Volta Redonda-RJ e, pela primeira vez em sua história, se classificou para a segunda fase da competição.

Apesar disso, o Verdão foi eliminado logo na segunda fase pelo Vitória-BA e, para piorar, acabou ficando sem qualquer competição para disputar até agosto do ano que vem. Isso porque o clube, ao optar pela Copa do Brasil, abriu mão de disputar a série D do Brasileirão deste ano.

Em 2020, o Lagarto disputou apenas nove jogos – entre estadual e Copa do Brasil – dos quais, venceu dois, empatou três e perdeu quatro, marcando apenas cinco gols.

Confira abaixo os atletas demitidos

Entre os jogadores dispensados estão: Romulo Souza da Costa; Felipe Tiago Costa Correia; Wellington de Lima Gomes; Vinicius Carvalho Vieira; Willians Ferreira da Silva; Rafael dos Santos da Silva; André Victor Silva Reis; Julio Cesar Moreira Ribeiro; Hiziel de Souza Soares; Victor Leandro Ribeiro; Lucas da Silva Santos; Rafael Victor Silva Santos; Ruan Diego Santana Vasconcelos; Vitor Eduardo de Souza; Pedro Maycon dos Anjos Francisco; Breno Thiago Gadelha Silva; Jardson Marcolino Coelho; José Adilson dos Santos Filho; e Suelio de Albuquerque Silva.