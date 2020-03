Quase que diariamente, o Portal Lagartense noticia as constantes apreensões de motocicletas e automóveis recuperados por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) em Lagarto. Geralmente, eles estão com a numeração do chassis adulterados ou com restrição de roubo e furto.

Diante disso, o 7ºBPM – que somente nesta semana prendeu 10 suspeitos e apreendeu dezenas de veículos roubados – fez um alerta as autoridades legislativas, leia-se: deputados e senadores. De acordo com o órgão, os roubos e furtos de veículos não serão combatidos apenas com ações policiais.

“Enquanto os legisladores ou outras autoridades não adotarem ações para impedir e penalizar a circulação de veículos vendidos em leilões como sucata, a Polícia Militar continuará “enxugando gelo”. Pois esses veículos, comprados como sucata, são equipados com peças de motocicletas roubadas e circulam impunemente pelas ruas das nossas cidades”, argumentou o 7ºBPM.

Para o órgão, é necessário, sobretudo, ações que venham a punir o cidadão que for flagrado conduzindo tais veículos. “Motos roubadas, com o chassi totalmente raspado, circulam impunemente com a alegação de serem de leilão. E a única medida legal adotada é a apreensão do veículo, sem nenhuma consequência para seu condutor”, observou.

Cabe destacar que, somente no último sábado, 14, policiais do 7ºBPM recuperaram uma motocicleta clonada, com a marcação do chassis reaberta clandestinamente, no povoado Tanque Novo, na zona rural de Riachão do Dantas. O veículo estava com placa de uma moto similar despachada na Bahia, mas ninguém foi preso.

Diante disso, o 7ºBPM agradeceu o reconhecimento dado pelo deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), bem como se colocou “à inteira disposição daqueles que almejam combater o roubo de veículos com ações realmente eficazes”.

