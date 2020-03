Na semana passada, um casal de lagartenses voltou ao município depois de uma viagem pela Itália, o novo epicentro da doença em todo o mundo. A volta deles gerou preocupação entre à população e rendeu críticas à gestão municipal por parte de setores da imprensa.

No entanto, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, descartou – por enquanto – a presença do Coronavírus no município. Segundo a pasta, o casal tomou todas as providências preventivas e não apresenta nenhum sintoma da doença.

“Mesmo assim, eles estão sendo monitorados, seguindo as recomendações necessárias em sua residência, e diante de qualquer sintoma apresentado, a Secretaria de Saúde do Município de Lagarto fará imediatamente os testes, conforme as orientações do Ministério da Saúde”, informou a SMS. “Deixamos esclarecido que não se trata de um caso suspeito da doença, conforme orientação do Ministério da Saúde”, frisou a pasta.

Embora o município de Lagarto não possua caso confirmado da doença, a luz vermelha foi acesa para toda a população sergipana neste final de semana, quando a Secretaria de Estado da Saúde confirmou o primeiro caso de Coronavírus em Sergipe. “Trata-se de uma mulher, residente em Aracaju, de 36 anos, que chegou da Espanha. Ela está em isolamento domiciliar, cumprindo o período de quarentena e está bem clinicamente”, informou a SES.

Diante disso, diversos órgãos suspenderam algumas de suas atividades para evitar a disseminação da doença. Neste sentido, a Prefeitura de Lagarto divulgou um cartilha para orientar a população. Confira abaixo: