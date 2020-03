Na noite da última segunda-feira, 10, o presidente estadual do PSL, Fábio Valadares, reuniu-se com membros do agrupamento para alinhar os caminhos do partido em Lagarto. Fábio fez questão de garantir a isonomia dentro do partido, e em comum acordo, indicou o Dr. Kércio Pinto para comandar o diretório municipal da sigla.

“Queremos dar garantia e clareza para os nossos filiados e pretensos filiados, que tratamos todos de maneira igualitária. Entendemos que Dr. Kércio Pinto é um nome de peso para liderar o nosso partido aqui em Lagarto, não só por tudo que representou, mas também pelo que pode e irá contribuir. A participação de Michel Rodrigues à frente do PSL foi imprescindível, um sujeito abnegado, que a nosso pedido, deverá abraçar uma pré-candidatura a vereador”, afirmou Fábio Valadares.

Na oportunidade, Kércio garantiu que o PSL terá uma chapa competitiva para vereadores, com condições asseguradas pelo diretório estadual e já prepara uma surpresa: “Estamos empenhados em construir uma composição para pré-candidatura majoritária, que dê ao povo de Lagarto a oportunidade de sonhar. Já iniciamos conversas com dois nomes que serão alternativa aos nomes do passado que aí estão apresentados. Aguarde!”, disse Kércio Pinto.

O PSL elegeu em 2018 a segunda maior bancada na Câmara Federal. Com isso, tornou-se o segundo maior detentor de fundo partidário e também de tempo em rádio e televisão. Tem em Sergipe – Fábio Valadares como presidente, e compõe o agrupamento do Deputado Estadual Rodrigo.