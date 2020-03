A sétima rodada do Nordestão 2020 não foi muita boa para os times de Sergipe nos dois confrontos que tiveram contra equipes alagoanas, já que tanto o Freipaulistano quanto o Confiança saíram de campo derrotados no último final de semana.

O Touro do Agreste foi atropelado pelo CSA-AL, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, no último domingo, 15. Os alagoanos abriram o placar logo aos seis minutos de jogo, após o atacante Victor paraíba receber na área e dar um chapéu no goleiro, fazendo a bola morrer no fundo das redes.

Ainda na primeira etapa, os donos da casa ampliaram a vantagem com o estreante Michel Douglas, fechando o placar da primeira etapa. No segundo tempo, o azulão ainda teve tempo de marcar mais dois com Allano e Alecsandro, recuperado de uma fratura no tornozelo, para encerrar a goleada em 4 a 0.

Com o resultado, o Freipaulistano, que ocupa a penúltima posição do grupo A, com cinco pontos, não tem mais chances matemáticas de se classificar para a próxima fase do campeonato regional. O CSA, que já não tinha mais chances de brigar por classificação, segue na lanterna do grupo B, com apenas quatro pontos.

Outro revés

Já o Confiança jogou em casa contra um time alternativo do CRB-AL, recheado de reservas, no sábado, 14, e foi derrotado pela segunda vez consecutiva na competição, apesar do maior volume de jogo e de ter criado mais oportunidades de gol do que os visitantes.

O CRB abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, após Bruno Consedey aproveitar um cruzamento da esquerda e concluir para as redes. O goleiro azulino ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Daí para frente a partida se tornou um jogo de ataque contra defesa, mas o azulino não conseguiu concretizar suas oportunidades e carimbar antecipadamente sua classificação para a próxima fase.

Apesar da derrota por 1 a 0, o Confiança segue na liderança do grupo A, agora empatado em número de pontos com o Vitória-BA, já que ambos possuem 13 pontos. Entretanto, a equipe proletária supera os baianos no número de vitórias, quatro contra três. Já o CRB ocupa a oitava colocação do grupo B, com oito pontos.