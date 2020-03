Na manhã desta segunda-feira, 16, o motorista de um ônibus escolar perdeu o controle da direção enquanto transportava estudantes da região da Laranja, em Riachão do Dantas, para uma escola estadual situada na sede do município.

O veículo, ligado ao Governo do Estado, acabou parando dentro de um pasto e, felizmente, ninguém sofreu ferimentos graves. Segundo informações, o motorista ainda conseguiu desviar de um poste da rede elétrica, conseguindo evitar um acidente provavelmente mais grave.

Em poucos minutos, ambulâncias e viaturas da Polícia Militar chegaram ao local para atender tanto os estudantes quanto o motorista do transporte escolar. Ainda não se sabe com clareza qual a causa do acidente.