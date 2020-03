Na última semana, o governador Belivaldo Chagas, acompanhado da vice-governadora Eliane Aquino, realizou o lançamento do programa Pró-Rodovias. O ato aconteceu em São Cristóvão.

Durante o evento, o governador ressaltou que a Rodovia SE-170, que liga Tobias Barreto a Riachão do Dantas, será reconstruída, assim como o trecho que liga Riachão até Lagarto.

A ordem de serviço foi assinada também na última semana e, segundo o Governo do Estado, a restauração da Rodovia SE-170 compreende uma extensão de aproximadamente 52 km, serão investidos R$ 32.607.450,63.

O objetivo da obra é garantir conforto e segurança para moradores e turistas, além de facilitar os serviços e escoamentos de produtos na região.

Segundo o prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, a obra será importante para o crescimento da região, além de encurtar as distâncias, atrair indústrias e beneficiar os moradores do municípios com mais segurança na estrada e com a economia de seus veículos.

De acordo com informações do Governo do Estado, na primeira etapa, o Pró-Rodovias pretende reestruturar ao todo 15 rodovias no estado, aproximadamente 291 km.