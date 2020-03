Devido a pandemia do Coronavírus (Covid-19), a direção do Asilo Santo Antônio, principal casa de abrigo de idosos do município, suspendeu suas atividades temporariamente.

A informação foi veiculada nas redes sociais do município e compartilhada por tantos outros simpatizantes da obra que constantemente recebe atividades beneficentes.

Diante disso, a direção do asilo afirmou esperar contar com a compreensão de todos perante a medida cautelar adotada.

