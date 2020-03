No início da tarde desta segunda-feira, 16, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um indivíduo, que é suspeito de chefiar o tráfico de drogas e a pistolagem nos povoados Jenipapo e Brasília, na zona rural de Lagarto, e seu comparsa.

O Tenente Coronel Arthur Ervilha, comandante do 7ºBPM, informou que a dupla já vinha sendo investigada pelo crime de tráfico de drogas nos mencionados povoados e que as prisões ocorreram após algumas diligências entre os municípios de Lagarto e Itaporanga D’Ajuda.

Segundo o comandante, antes de efetuar as prisões, os policiais receberem informações dando conta que a dupla teria ido à Itaporanga buscar drogas para distribuir nas bocas de fumo dos mencionados povoados. No entanto, o primeiro suspeito foi preso ainda na entrada do povoado Jenipapo, com 30 pedras de crack e dois pinos de cocaína.

Durante a abordagem policial, o suspeito teria colaborado e informado aos policiais que o seu suposto chefe estava em um estabelecimento comercial no povoado Jenipapo, onde o aguardava para repassar a droga a um terceiro. Com isso, os policiais diligenciaram até o local informado e efetuaram a prisão do mesmo, “que em tese chefia o tráfico de drogas nos povoados Jenipapo e Brasília”, observa Ervilha.

Na ocasião, os policiais apreenderam mais 24 pinos de cocaína e encaminhou os dois suspeitos para a Delegacia Regional de Lagarto. “Consoante à delegacia de Lagarto, um dos suspeitos já respondeu pelo homicídio do próprio pai, o outro responde por corrupção ativa e os dois por tráfico de drogas”, ressaltou o comandante do 7ºBPM.