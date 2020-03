Com nove casos suspeitos, 12 descartados e cinco casos confirmados do COVID-19, o popular Coronavírus em Sergipe, o governador Belivaldo Chagas (PSD) decretou Estado de Emergência. No documento, divulgado no final da tarde desta segunda-feira, 16, o governador elenca algumas medidas enérgicas para conter a propagação do vírus em todo o território sergipano.

Entre as principais medidas destacam-se: a suspensão de todos os eventos públicos de quaisquer natureza que participem mais de 50 pessoas em ambientes fechados, ou 100 em ambientes aberto; a suspensão de atividades coletivas de cinema, teatro e afins; visitação a presídios e a centros de detenção para menores, pelos próximos 15 dias; atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, pelos próximos 15 dias.

Com a medida, o Instituto Federal de Sergipe suspendeu calendário acadêmico dos cursos técnicos, de graduação e pós graduação até o dia 05 de abril; a Universidade Federal de Sergipe (UFS) autorizou a realização de exercícios domiciliares em cursos de graduação presenciais da UFS, vedando atividades práticas como estágio, internato e TCC. Em Lagarto, o Grêmio Escolar Pequeno Príncipe (GEPP) e o Colégio Nossa Senhora da Piedade (CNSP) suspenderam suas aulas pelos próximos 15 dias.

Além dessas instituições, o Haras Fábio José adiou a realização da Vaquejada do Parque das Palmeiras e o IV Leilão HFJ, que seria realizado entre os dias 24 e 29 de março, no Complexo HFJ, localizado no povoado Brejo, em Lagarto. A nova data será divulgada após nova orientação das autoridades competentes.

Casos confirmados são de Aracaju

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), em Sergipe, os cinco casos confirmados de Coronavírus concentram-se na capital sergipana. São de residentes de Aracaju, sendo três homens e uma mulher, que estão clinicamente bem e em isolamento domiciliar.

“Uma mulher de 31 anos, que chegou dos Estados Unidos e teve contato com caso confirmado; um homem 34 anos, que teve contato com paciente de São Paulo; um homem de 41 anos, que retornou da Espanha; e um homem de 60 anos com histórico de viagem para Brasília”, detalhou a SES.

No entanto, os casos suspeitos do novo Coronavírus em Sergipe estão situados nos municípios de: Aracaju (4), Itaporanga D’Ajuda (2), Propriá (1), Itabaiana (1), e Santa Luzia do Itanhi (1).

Vale lembrar que, hoje, o Ministério da Saúde confirmou que 234 casos do novo Coronavírus. Na sexta-feira (13), o total passou de 100 pela primeira vez e agora já ultrapassa os 200. No domingo, 15, o balanço registrou 200 pessoas infectadas.