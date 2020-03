No dia 23 de maio, Aracaju recebe o “Buteco do Gusttavo Lima” que acontece a partir das 21h na Arena de Eventos. O evento apresentará um repertório de grandes clássicos, incluindo sertanejo romântico, raiz e modão na voz do artista.

A proposta é resgatar os sucessos sertanejos que fizeram parte da fase “barzinhos” do cantor, reunindo regravações de artistas consagrados e também de canções inéditas compostas pelo próprio Gusttavo. Ao todo, 24 cidades receberão o projeto de janeiro a dezembro de 2020.

Além de Gusttavo Lima, o evento também conta com a participação de outros grandes artistas como Xand Avião, Felipe Araújo e Wallas Arrais.

Os interessados podem encontrar os ingressos à venda no Point do Ingresso e na loja o Buteco, ambos localizados no RioMar Shopping. Para mais informações, entre em contato através do telefone: (79) 98125-8989.