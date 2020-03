Após a CBF suspender por tempo indeterminado os campeonatos nacionais em andamentos que estão sob sua coordenação – Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20 – além de deixar a cargo das federações a decisão de prosseguir ou não com as competições estaduais, ficou decidido que a última rodada da primeira fase Copa do Nordeste deve acontecer de portões fechados para que, a partir das quartas de final, sejam avaliadas as medidas a serem adotadas.

Segundo o presidente da Liga Nordeste, Eduardo Rocha, foi formulada uma pergunta e, posteriormente, enviada ao e-mail dos clubes, incentivando-os a responder se preferiam terminar a primeira fase da competição ou suspenderem as partidas imediatamente. De acordo com Rocha, a maioria dos clubes optou pela finalização da primeira fase com as partidas acontecendo de portões fechados.

Oito partidas estão previstas para acontecer no próximo sábado, 21, pela última rodada da primeira fase. Entre os times que irão jogar fora de seus estados estão: Confiança-SE, CSA-AL, Imperatriz-MA, Ceará, Náutico, América-RN, Vitória e Santa Cruz.