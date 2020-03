O Prêmio Realce foi criado em 2015 e se tornou objeto de desejo entre empresas e profissionais de Lagarto e região. Mas, uma dúvida paira constantemente nas mentes das pessoas que nunca venceram a premiação e de uma pequena parte do público: como é feita a escolha dos vencedores? E é isso que nós contamos de forma simples e didática, logo abaixo.

Entenda

As entidades mais representativas e idôneas do mundo e do Brasil elegem os vencedores numa votação rigorosa. Rotary, CDL, Tiro de Guerra, Polícia Militar, Maçonaria, Revista Realce, alguns párocos e as Academias de Letras votam por categoria nas empresas e profissionais que estes consideram os melhores do ano, tendo peso de 1 voto para cada.

A população terá a chance de votar de forma ainda mais aberta nessa edição de 2020. O objetivo do Prêmio Realce é deixar a escolha dos vencedores nas mãos das organizações que mais representam a sociedade, que mais geram confiança devido à importância que possuem, além de contar com a opinião pública que também possui peso de 1 voto.

Participe

A votação do Prêmio Realce 2020 já foi iniciada entre as organizações mais representativas da sociedade e a data da solenidade, tradicionalmente em maio, será anunciada com exatidão nos próximos dias. Já a votação popular será iniciada nessa quarta-feira, 18, e vai até a sexta, 20.