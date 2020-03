A prefeitura de Lagarto realizou uma coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira, 17, sobre as ações do Município em relação ao novo coronavírus (Covid-19) e, na oportunidade, a prefeita, Hilda Ribeiro (SD), acompanhada pela secretária municipal de Saúde, Polýana Ribeiro e pelo diretor da Vigilância Epidemiológica de Lagarto, Carlos Carvalho da Silva, anunciou a criação de um Gabinete Emergencial para acompanhar a situação e as medidas de prevenção a serem adotadas no combate a doença.

Antes disso, a prefeita esteve reunida com representantes do Hospital Universitário de Lagarto (HUL), como a professora Adriana Carvalho, o representante da gestão de cuidado, Marcos Henrique, e o superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira, além do radiologista e gestor do grupo CINSaúde, Dr. Marcio Coutinho, e o gerente de atenção a saúde, Erico Pinho.

Casos que estão sendo monitorados

Durante a coletiva, a prefeita afirmou que nove pessoas que vieram do exterior para Lagarto estão em monitoramento, sendo: um casal vindo da Itália; duas pessoas que vieram de Portugal e que estão no povoado Jenipapo; outra da Espanha; além de uma mulher, um casal e uma criança que vieram dos Estados Unidos. Entretanto, apenas a pessoa que chegou da Espanha apresenta um sintoma respiratório e fará um teste para que se saiba por qual motivo isso está sendo causado.

Segundo a Prefeitura, todos esses casos estão sendo monitorados e acompanhados todos os dias pela Secretaria Municipal de Saúde. “O que nos resta agora é nos proteger e proteger toda a população para que isso não se espelhe mais”, disse a prefeita.

A respeito do responsável pelo controle das pessoas que chegam de outros países, o diretor da Vigilância Epidemiológica de Lagarto, Carlos Carvalho da Silva, explica que o controle está sendo feito pela Vigilância Sanitária tanto em nível estadual quanto federal.

Plano de contingência

Por isso, a prefeita aproveitou a oportunidade para anunciar o Plano de Contingência do Novo Coronavírus (Covid-19) e as medidas a serem adotadas pelo Município para a contenção da doença, sendo elas:

– Recomendar aos restaurantes e bares da cidade que possam seguir as orientações do Ministério da Saúde, inclusive adotando a capacidade de, no máximo, 50 pessoas para locais fechados e a distância de dois metros de uma mesa para a outra;

– Suspensão de liberação do solo público para realização de quaisquer eventos;

– Recomendar que a organizações de eventos em locais particulares sejam suspensas;

– Suspender as aulas da rede municipal por 15 dias, começando a partir da próxima quarta-feira, 18.

– Orientar a suspensão das aulas na rede de ensino privada;

– Recomendar que a população lagartense evite viagens e locais com aglomeração de pessoas;

– Suspender todos os eventos e ações da administração que, por ventura, possa concentrar mais de 100 pessoas em locais abertos e 50 pessoas em locais fechados;

– Recomendar às academias de ginástica que tenham cuidado em relação a quantidade de pessoas e que intensifiquem a higienização constante nas dependências do prédio e, em especial, nos aparelhos de uso, sempre utilizando álcool em gel e que as pessoas limpem o aparelho após a utilização.

Além disso, a prefeita explicou as funções do Gabinete Emergencial, que terá a responsabilidade de analisar, avaliar, estudar e tomar decisões técnicas e administrativas sobre o coronavírus. “O trabalho desse gabinete será supervisionado e comandado por mim, enquanto prefeita”, afirmou Hilda Ribeiro, acrescentado que, em breve, será publicado um Decreto com outras medidas que serão divulgadas quando tudo estiver pronto.

Aniversário de Lagarto

Sobre o aniversário da cidade, que seria comemorado a partir do dia 19 de abril e já contava com confirmação da presença de Bell Marques, a prefeita explicou que com as recomendações de suspensão dos eventos por, pelo menos, 15 dias, não se pode dizer às pessoas se haverá ou não a festividade.

“Não há como saber. Os profissionais da Saúde estão dizendo que abril é quando haverá o pico do coronavírus, então, se isso realmente acontecer, a gente não pode nem pensar em realizar essa festa”.