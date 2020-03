Na última segunda-feira, 16, o deputado federal Leandro Grass (Rede-DF) protocolou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o Presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem partido). O documento acusa Bolsonaro de ter cometido o crime de responsabilidade.

Para o deputado, os atos condenáveis de Bolsonaro são: alegar, sem provas, que as eleições de 2018 foram fraudadas; convocar e apoiar os protestos de 15 de março, contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), em desobediência às recomendações para que se evitasse aglomerações, devido ao Coronavírus; fazer declarações indecorosas contra a repórter do jornal Folha de S. Paulo, Patrícia Campos Mello; determinar a comemoração da ditadura militar de 1964.

“As provas são acachapantes e denotam, de forma inequívoca, todas as práticas delitivas do Presidente, especialmente as provas documentais anexadas à presente, bem como as referências constantes na presente denúncia”, afirma o deputado que reconhece a gravidade causada por um processo de impeachment na já combalida democracia brasileira.

“Contudo, os efeitos da continuidade de Jair Bolsonaro na Presidência do Brasil, diante de tantos crimes cometidos de forma contínua, são absolutamente deletérios, não sendo lícito ao denunciante deixar de cumprir a sua função pública e denunciar o Presidente”, observa o parlamentar. “Apesar de Bolsonaro, seguimos na luta por um Brasil justo, livre e solidário, de forma a garantir o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a promoção do bem de todos, na forma do artigo 3º da Constituição Federal, norma que ele não deve ter lido e se o fez, ignora completamente”, encerra o parlamentar.