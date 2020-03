O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD-SE) vai propor a liberação imediata de todas as emendas individuais ligadas à Saúde. O objetivo é fazer com que os municípios brasileiros recebam reforço financeiro para custeio da Saúde neste momento de combate ao avanço do coronavírus em todo o País.

Gustinho destacou as medidas do Ministério da Economia, mas ressaltou a importância da liberação de recursos da Saúde de custeio para o incremento do Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC). “Paulo Guedes anunciou uma série de medidas como a antecipação da segunda parcela do 13º para aposentados do INSS, transferência de recursos do PIS/Pasep para o FGTS, inclusão de 1 milhão de pessoas no Bolsa Família e outros pontos. Mas ainda podemos fazer mais”, lembrou Gustinho Ribeiro.

O deputado federal afirma que é necessário que Estado e municípios recebam reforço no combate à doença para custeio. “Por isso, vou propor a liberação imediata de todas as emendas individuais para a Saúde. Precisamos unir forças e fazer com Estados e Municípios tenham capacidade de se estruturar para combater a pandemia do coronavírus”, disse Gustinho Ribeiro.