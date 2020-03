Depois de anunciar o monitoramento de nove casos suspeitos do novo coronavírus, a Prefeitura de Lagarto suspendeu as aulas nas escolas da rede municipal de ensino. A suspensão inicia nesta quarta-feira, 18, e encerrará no dia 1° de abril.

Também suspenderam as aulas as escolas da rede pública estadual de ensino e algumas escolas da rede privada de ensino sediadas no município, tais como o Grêmio Escolar Pequeno Príncipe (GEPP) e o Colégio Nossa Senhora da Piedade (CNSP).

Ainda no segmento educacional, o Rotaract Club de Lagarto anunciou a suspensão do Projeto Be Unique, que oferta aulas gratuitas de inglês, devido ao surto mundial do novo coronavírus.

As medidas atendem a uma orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde que recomenda evitar aglomerações, a fim de promover o bem estar da sociedade.