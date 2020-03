Diante da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e atendendo ao decreto assinado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), a Diocese de Estância divulgou uma nota elencando algumas medidas que devem ser adotadas pelas igrejas católicas por ela tuteladas.

Entre as principais medidas anunciadas pela Diocese estão a suspensão, por tempo indeterminado: do calendário 2020 da catequese, das novenas, tríduos e procissões programadas; das festas sociais e culturais (festas, quermesses, cafés, chás, almoços, jantares, confraternizações); além dos batizados que somente serão permitidos em caráter de emergência.

Em relação à Santa Missa, o bispo determinou que as celebrações eucarísticas públicas estão suspensas e as que houverem devem haver menos de 50 pessoas, atendendo as recomendações da OMS; que a Sagrada Eucaristia seja entregue na mão e que os matrimônios agendados sejam discutidos com os noivos.

Já as celebrações penitenciais comunitárias estão suspensas, enquanto as confissões individuais serão mantidas. Além disso, a Diocese de Estância determina que as igrejas permaneçam abertas, higienizadas e bem arejadas; que os horários de atendimento nos templos sejam estendidos; e “que se coloque em destaque nas igrejas/capelas a imagem de Nossa Senhora, para especial veneração, e disponibilize-se aos fiéis uma oração de súplica em favor de toda a humanidade”.