Sistematizar ações e procedimentos, definir fluxos para atendimento seguro, orientar os colaboradores quanto às medidas de prevenção e controle, e mitigar riscos assistenciais. Esses são alguns dos parâmetros contidos no Plano de Contingência do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), que uniformiza ações a serem desenvolvidas pelos profissionais de saúde da unidade hospitalar visando uma assistência segura e qualificada frente a casos suspeitos e/ou confirmados de infecção por Coronavírus (COVID-19).

O Plano de Contingência do HUL define o que é caso suspeito e caso provável da doença; ações a serem desenvolvidas frente aos casos suspeitos; diagnóstico laboratorial; medidas de precaução padrão; higiene ambiental de roupas e artigos; saúde ocupacional e segurança do trabalhador; e um plano de ação para o alcance dos objetivos.

“O plano de contingência veio para organizar as ações e contempla o que é necessário para a orientação dos colaboradores frente à pandemia do Coronavírus”, ressalta Érico de Pinho, gerente de Atenção à Saúde do HUL. “Por se tratar de uma emergência de saúde pública internacional, sendo um processo em progressão em nosso Estado, o plano de contingência sofrerá atualizações, sempre que necessário, com o avanço da transmissão”, explica o gestor.

Capacitação de colaboradores

A unidade hospitalar também promoveu nos últimos dias a capacitação “Medidas de Controle e Prevenção para Coronavírus (COVID-19)”, iniciativa que envolveu profissionais de saúde, acadêmicos, residentes e funcionários das equipes de higienização, hotelaria e apoio do hospital, com formação de 10 turmas nos três turnos de funcionamento do hospital. A capacitação foi realizada por infectologistas, enfermeiros e Setor de Gestão de Qualidade e Vigilância em Saúde do HUL.

A medida se soma a uma série de providências de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos que a unidade hospitalar tem adotado como parte da preparação das equipes para lidar e agir diante de situações emergenciais envolvendo o COVID-19, a exemplo de organização de kit com equipamentos de proteção individual para colaboradores que atuarão na assistência direta, fluxos e protocolos de atendimento, além da elaboração de cartazes, banners e folders com informações educativas sobre o Coronavírus, voltados para os usuários e empregados do hospital.

Comitê de crise

Outra iniciativa foi a criação do Comitê Gestor de Crise (CGC), formado por diversas categoriais profissionais e gestores da unidade hospitalar, constituído para alinhamento de condutas e enfrentamento diante de possíveis casos de Coronavírus, com o objetivo de deliberar sobre questões relacionadas à patologia.

O comitê poderá convidar representantes de outras áreas, órgãos e entidades, públicas e privadas, bem como especialistas em assuntos ligados ao tema, cuja presença seja considerada necessária e relevante para a deliberação de questões relacionadas ao Coronavírus.

“As deliberações do Comitê Gestor de Crise estão em consonância com as deliberações avindas dos comitês da Universidade Federal de Sergipe (UFS), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e do Ministério da Educação, relacionados à mesma problemática”, observa o professor Manoel Cerqueira Neto, superintendente do Hospital Universitário de Lagarto.