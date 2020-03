Apesar da ideia inicial de que a última partida da primeira fase da Copa do Nordeste acontecesse com os portões fechados antes que a competição fosse paralisada, a CBF e a Liga Nordeste optaram por suspender, por tempo indeterminado, o campeonato regional.

Segundo nota divulgada no perfil oficial da Copa do Nordeste nas redes sociais, a decisão se deve ao cenário preventivo ao Covid-19. Por isso, a competição deve retornar, posteriormente com a última rodada da fase de grupos e fase final.

A mudança ocorreu após a pressão de alguns clubes por conta das viagens de avião, conforme apurado pelo Globoesporte.com. Entre as equipes que precisariam viajar para fora de seus estados estão Confiança-SE, CSA-AL, Imperatriz-MA, Ceará, Náutico-PE, América-RN, Vitória e Santa Cruz-PE que jogariam fora de casa.

Ainda não há previsão de quando as oito partidas que encerram a primeira fase da Copa do Nordeste devem acontecer.