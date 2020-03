Preocupado com a pandemia do coronavírus e com os cinco casos confirmados no estado de Sergipe, o presidente do MDB Sergipe, Sérgio Reis, disse nesta quarta-feira, 18, que o momento não é de falar em política ou em corrida eleitoral, mas de todos os políticos trabalharem juntos para conter o avanço do vírus.

O ex-deputado federal concedeu entrevista ao radialista e vereador JC, na rádio Aparecida FM, e disse que o exemplo de ações de proteção contra a Covid-19 tem que partir principalmente das pessoas públicas. “Temos que dar o exemplo. É momento de serenidade, fraternidade política, solidariedade”, ressaltou.

União

Sérgio Reis se colocou à disposição da Prefeitura de Lagarto para que ele, o deputado federal Fábio Reis e a deputada estadual Goretti Reis possam interceder junto ao Governo do Estado perante as necessidades do município. Ele está acompanhando atentamente o desdobramento da pandemia no estado e em Lagarto.

Quarentena

O presidente do MDB Sergipe confirmou que já suspendeu nesse período de quarentena suas atividades, agendas políticas e reuniões que iriam ocorrer nos próximos dias. “Temos que dar exemplos.” Ele ainda ressaltou a importância das ações de contingência, como a suspensão das aulas em praticamente todo território brasileiro.

“São medidas emergenciais, drásticas. São medidas que afetam o setor econômico, mas tem que se pensar em vidas”, comentou Sérgio, que informou estar em quarentena e seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).