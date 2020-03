No próximo dia 03 de abril encerra-se o período da chamada Janela Partidária, período em que os pretensos candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito têm para definir as suas agremiações, a fim de disputar o voto dos eleitores no próximo dia 04 de outubro.

Diante disso, os agrupamentos políticos de Lagarto já começaram a se movimentar. O Bole-bole, da prefeita Hilda e do deputado federal Gustinho Ribeiro, ambos do Solidariedade, já se reuniu com os seus pré-candidatos a vereador.

Na ala saramandaísta, a reunião ainda não ocorreu. Uma vez que, embora mantenha constante contato com suas bases, para o pré-candidato a prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (MDB), o momento não é de falar de política, mas de união contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Já no agrupamento liderado pelo ex-prefeito José Valmir Monteiro (PSC), de acordo com informações do radialista Aloísio Andrade (Prefeitinho), haverá uma reunião com os pré-candidatos do grupo, nos próximos dias. Segundo ele, o deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) teria afirmado que o quantitativo deve ser pequeno, devido ao isolamento causado pelo Covid-19.

No entanto, nem todos os nomes do agrupamento do ex-prefeito foram comunicados da reunião, a exemplo do ex-secretário Municipal da Ordem Pública de Lagarto Adelson Ribeiro. Procurado pelo Portal Lagartense, ele informou não ter conhecimento da reunião e aproveitou para esboçar uma preocupação de seus correligionários.

“Não estou sabendo de nenhuma reunião. Nada oficial. Mas se tiver, eu não irei, porque estou de quarentena com minha família. […] Infelizmente, nós que estamos no agrupamento estamos preocupados com esse silêncio e essa indecisão de Valmir. Estamos chegando em abril e ainda não sabemos de nada. Eu mesmo não sei para que partido irei, apenas sei que não serei o candidato a prefeito, pois tudo indica que será Ibrain”, comentou Ribeiro.

A nossa reportagem também buscou maiores informações sobre essa reunião com assessores próximos ao deputado, mas estes também afirmaram desconhecer a dita reunião. Enquanto isso, a quarta via, liderada pelo empresário Nininho da Bolo Bom (Cidadania) segue captando nomes para formar a sua chapa rumo à Prefeitura e à Câmara Municipal de Lagarto.