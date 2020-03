Por meio de nota encaminhada à imprensa, os shoppings Jardins e RioMar, situados em Aracaju, informaram que a partir desta quinta-feira, 19, eles funcionarão das 12h às 20h. A medida compõe um pacote de ações para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Ainda segundo a nota divulgada, os supermercados, farmácias, clínicas, Casas Lotéricas e o Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) podem adequar os seus respectivos horários de funcionamento visando um melhor atendimento à sociedade.

Além da alteração no horário de funcionamento, os shoppings reduziram em 50% o número de cadeiras nas praças de alimentações, intensificaram as limpezas em áreas comuns dos consumidores, aumentaram a disponibilização de álcool em gel e adiaram eventos capaz de aglomerar grande quantidade de pessoas.

A nota também reitera que os sistemas de ar-condicionado dos shoppings fazem a renovação constante do ar e afirma que as medidas podem ser prorrogadas ou revistas a qualquer momento. Cabe destacar que as medidas atendem a uma recomendação da Associação Brasileira de Shopping Center (ABRASCE)