O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) expediu uma Portaria Conjunta 320/2020 suspendendo o atendimento presencial nas secretarias do TRE/SE e Zonas Eleitorais, bem como na Central de Atendimento da Capital e no CEAC do Shopping RioMar.

De acordo com o TRE de Sergipe a suspensão foi iniciada na última quarta-feira, 18, e vai até o próximo dia 31 de março de 2020. Também está suspenso o agendamento referente a operações do Cadastro Eleitoral (alistamento, transferência, segunda via, revisão etc.).

“Todas as unidades da sede e as Zonas Eleitorais funcionarão em regime de plantão. Somente serão atendidas de forma presencial as pessoas com pendências que necessitem de resolução urgente, compreendidas como tais aquelas que visem a evitar o perecimento de direitos perante outros órgãos e repartições públicas e privadas”, acrescentou o TRE/SE.

No entanto, a Justiça Eleitoral Sergipana destacou que “permanece disponível o atendimento telefônico por meio do número da Ouvidoria (3209-8777), das 7 às 13 horas, com abrangência estadual, assim como todos os serviços elencados no sítio do TRE-SE”. Para falar diretamente com o Cartório Eleitoral do seu município, clique neste link e veja os contatos disponíveis.

A medida visa conter o avanço da disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e foi tomada após uma reunião entre o presidente do TRE-SE, Des. José dos Anjos, a vice-presidente, Des. Iolanda Guimarães, o juiz membro da corte eleitoral e diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Leonardo Santana, o diretor-geral em exercício, Norival Neto, o secretário de gestão de pessoas, Luciano Carvalho, a coordenadora da corregedoria regional eleitoral, Rosa Angélica, o assessor de imprensa e comunicação social, Ricardo Ribeiro, a coordenadora de assistência à saúde e benefícios, Adriana Sobral, e a médica do Tribunal, Fernanda Barros.