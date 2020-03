O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), considerando as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos para prevenção de danos à saúde pública que se fazem necessárias frente à emergência decorrente do Coronavírus (COVID-19), passa a adotar a partir desta quinta-feira, dia 19 de março, as seguintes medidas:

I – Visitas a alas da unidade hospitalar:

1. Acesso restrito de visitantes em tratamento quimioterápico, imunossuprimidos, gestantes, usuários com sintomas gripal e idosos acima de 65 anos;

2. 1 (um) visitante por dia – preferencialmente o mesmo visitante;

3. Horários de visitas: de 16 às 17 horas (Alas Amarela, Vermelha e UTI) / e de 15 às 16 horas (Demais Áreas);

4. Suspensão de visitas religiosas.

II – Acompanhantes de pacientes:

1. 1 (um) acompanhante por leito

2. Suspensão de acompanhantes na Ala Amarela por tempo indeterminado

3. Horário para troca de acompanhantes: de 8 às 10 horas – preferencialmente a mesma dupla de acompanhante.

As medidas foram determinadas pelo Colegiado Executivo do Hospital Universitário de Lagarto, considerando o alerta emitido pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19).