Na última quarta-feira, 18, diversas capitais do país aderiram a um “panelaço” contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). As manifestações, convocadas pelas redes sociais, ocorreram por volta das 20h30.

Vale lembrar que antes das medidas adotadas tanto pelo governo federal quanto estaduais, recomendando que todos evitem sair às ruas como uma medida de contingenciamento contra a propagação do novo coronavírus (Covid-198), a manifestação estava marcada para acontecer nas ruas.

Para não deixarem de seguir as recomendações do Ministério da Saúde (OMS), as pessoas se manifestaram dentro de suas casas e apartamentos, batendo panelas em sinal de protesto ao governo Bolsonaro.

Em Aracaju, as manifestações aconteceram nas avenidas Saneamento, Adélia Franco e da Alameda das Árvores, além de bairros como Jardins, 13 de Julho, Inácio Barbosa, Bugio, Farolândia e Orlando Dantas.