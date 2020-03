Seguindo determinação da Prefeitura de Aracaju, sob decreto 6.094/2020, que estabelece as medidas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19), a organização decidiu transferir o show da cantora Vanessa da Mata que estava previsto para ser realizado no dia 11 de abril para o dia 4 de julho, no mesmo local, no Teatro Tobias Barreto, a partir das 21h. Os ingressos adquiridos continuam válidos.

A artista vai lançar seu novo CD “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina” que reúne canções do disco homônimo, lançado no ano passado, e outros sucessos da sua carreira. Outras informações através dos números (79) 3179-1490 / 3179-1496.