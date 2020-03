Com o objetivo de levar informações à população acerca dos cuidados que devem ser tomados para se evitar o contágio pelo novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), realizou ações de prevenção e combate ao vírus em alguma localidades do município como o Terminal rodoviário, Praça do Gomes, Mercado Municipal e Ladeira do Rosário.

Durante as ações, realizadas nesta quinta-feira, 19, a equipe multiprofissional demonstrou demonstração de higienização e das mãos, além de conversar com a população para tirar possíveis dúvidas e incentivando-as a cumprirem as recomendações do Ministério da Saúde.

Segundo a coordenadora do NASF, Daiane Costa, apesar de nenhuma caso ainda ter sido confirmado no município, é muito importante que todos tenham responsabilidade de cuidar da própria saúde para que assim possamos cuidar da saúde do próximo também.

“Lagarto só possui um caso suspeito, nenhum caso positivo, mas é muito importante que a gente se responsabilize e tome conta da saúde do nosso município”, disse.