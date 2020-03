O mais recente levantamento da consultoria Atlas Político mostra que 44,8% da população é a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O salto foi superior a 6% em comparação a junho de 2019, quando 38,1% eram contra a deposição do Chefe do Executivo.

O número daqueles que se diziam contrários ao impeachment também caiu, já que no ano passado 49,4% eram contrários e, atualmente, 45,2% são contrários a deposição.

A esperança dos brasileiros em relação a melhora da Economia também despencou após a divulgação de que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 1,1% em 2019, sendo o menor avanço nos últimos três anos.

Se em fevereiro deste ano, 50,5% dos entrevistados acreditavam que haveria uma melhora na situação econômica nos próximos seis meses, agora, apenas 31,6% mantém essa opinião. Já os que acreditavam na piora da Economia saltaram de 28,3% para 49,7%.

A avaliação sobre governo Bolsonaro também não foi muita animadora para o presidente do país. O número dos que avaliam a gestão de Bolsonaro como ruim ou péssima saltou de 22,5% em maio de 2019 para 41% em março deste ano. Já os que avaliavam o governo positivamente caíram de 38,7% para 25,6%.

Além disso, 64% da população desaprova o plano de combate ao coronavírus adotado pelo governo de Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 16 e 18 de março, através de questionários randômicos respondidos pelo internet e calibrados por um algorítmo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.