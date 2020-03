Em nota divulgada, o deputado estadual lagartense Ibrain Monteiro (PSC) adiou por tempo indeterminado uma reunião que faria com “amigos e pré-candidatos”, para deliberar sobre o futuro do seu agrupamento nas eleições municipais deste ano.

Segundo Ibrain, a reunião não ocorrerá mais nesta sexta-feira, 20, devido à propagação do novo Coronavírus (Covid-19). Para o deputado, “O momento agora é de confinamento e muito zelo com a saúde, para nos protegermos e também aqueles que amamos”.

Seguindo a mesma linha do deputado estadual, o pré-candidato a prefeito de Lagarto Sérgio Reis (MDB), do Saramandaia, também adiou – neste período de quarentena – todos os compromissos políticos de seu agrupamento.

Para Sérgio Reis, o momento não é de falar de política, mas de exemplos. “Temos que dar o exemplo. É momento de serenidade, fraternidade política, solidariedade”, ressaltou o pré-candidato em entrevista concedida na Aparecida FM.

Como a quarentena é de 15 dias, espera-se que dessas reuniões que serão realizadas em breve sejam definidos os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de cada grupo, bem como os nomes que com eles disputarão o cargo de vereador por Lagarto.

Enquanto isso, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, mantém reuniões com seu secretariado a fim de conter o avanço do vírus no município, enquanto o empresário Nininho da Bolo Bom (Cidadania) continua falando para a população por meio das suas lives diárias no Instagram.