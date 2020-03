Em tempos de pandemia do novo Coronavírus começou a circular em grupos de WhatsApp um vídeo mostrando um camundongo todo ensaboado e tomando banho. E para quem pensa que é mentira, informações apuradas pelo G1 indicam que o vídeo é verdadeiro.

“O vídeo não tem sinais de montagem e especialistas dizem que os movimentos mostrados são comuns em roedores”, diz o portal de notícias da Globo sobre o vídeo que, no Twitter, foi divulgado em 28 de janeiro de 2018 com legenda em língua estrangeira.

This Rat 🐀 is really taking a bath pic.twitter.com/Mtamhtk2fc — Swoll in yuh Gal Hole (@DjSwollJoel) January 28, 2018

Biólogos ouvidos pelo mencionado veículo de comunicação alertaram que os gestos feitos pelo camundongo do vídeo acima é comum dos roedores quando estão tomando banho. No entanto, não foi descartado a possibilidade do animal ter recebido um treinamento especial.

“Você já deve ter visto que quando botam eles em labirintos eles descobrem rápido onde tem alimentos etc. Eles são muito sabidos. Acho que pela frequência com que o dono ou a dona desse animal botava ele para banho, ele pode ter adquirido outros movimentos, esse que ele faz no braço, no traseiro dele. Sem dúvida é um animal doméstico, foi criado tipo petshop e pelo hábito ele pode ter aquele movimento que a gente acha meio estranho”, comentou o biólogo Fernando Lima, mestre em genética pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em Zoologia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).