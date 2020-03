Na noite da última quinta-feira, 19, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto esteve reunida com alguns comerciantes e integrantes de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, da Maçonaria e da Prefeitura Municipal de Lagarto para discutir medidas para conter o avanço da disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).

Na oportunidade, alguns varejistas destacaram que já estão sentido uma redução entre 20% e 40% nas vendas. Diante disso, foram discutidas a adoção de medidas protetivas para fazer frente à contaminação do vírus, bem como iniciativas mais rígidas por parte do Município de Lagarto e do Estado de Sergipe.

Neste sentido, foi discutida a possibilidade de colocar as lojas instaladas no município em quarentena, a fim de diminuir a possibilidade de contaminação entre os comerciantes, trabalhadores e a população em geral. “Quanto mais abrirmos as portas do comércio, mais abriremos as portas para o vírus”, observou Fernando Reis, da Gurupi Madeiras.

Para ele, “quanto mais gente tiver na rua, mais gente vai adoecer e a gente vai ter que fechar as portas de qualquer jeito. Então o governo não pode esperar piorar para tomar alguma decisão. […] Nós só temos duas escolhas: continuar com o mercado aberto e contaminar toda a nossa equipe e suas famílias, arriscado a morrer; ou fechamos as lojas, sentimos apenas os impactos financeiros e salvamos as vidas dos nossos colaboradores e familiares”.

Já o diretor do Grupo Cinsaúde, Márcio Maspoli, destacou que medidas enérgicas devem ser tomadas pelo bem da sociedade brasileira. “Nós estamos num momento de privilégio, onde estamos no passado já prevendo o futuro. Então os estados que pararem primeiro conseguirão sair dessa primeiro”, ressaltou o diretor que também é médico infectologista.

Neste debate, o presidente da Regional Lagarto da OAB Sergipe, Alex Sandro, frisou que caso ocorra a quarentena, os trabalhadores estarão resguardados pela legislação vigente. Segundo ele, ainda que a medida seja tomada, a empresa terá que arcar com o trabalhador. “Então não há com o que se preocupar”, tranquilizou.

Ainda na oportunidade, o secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Lagarto, Neirivan Nascimento, ouviu atentamente e participou dos debates entre os lojistas com o compromisso de levar até a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), a preocupação dos comerciantes lagartenses. “Eu saio daqui com um sentimento muito positivo, por ver que eles estão dispostos a enfrentar essa pandemia”, comentou o secretário.

Por fim, o presidente do CDL Lagarto, Charles Brício, afirmou que “A hora de tomar as medidas rígidas para conter a propagação do Covid-19 tem que ser agora”.