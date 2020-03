Na última quarta-feira, 18, a Associação Sergipana de Supermercados (Ases) recomendou que apenas um membro da família fique responsável pelas compras nos supermercados.

A recomendação segue as orientações das medias determinadas pelo Governo do Estado e visa evitar aglomerações e o deslocamento de toda a família para as lojas e o contato com mais pessoas.

Em alguns países – como a Itália, onde o número de mortes já ultrapassou o da China – essa medida já vem sendo adotada. Alguns estabelecimentos, inclusive, estão impondo limites ao número de pessoas que podem entrar, gerando filas do lado de fora, em que os cidadãos buscam sempre manter pelo menos um metro de distância uns dos outros.

Por isso, recomenda-se que as pessoas fujam dos horários de pico na hora de fazerem as compras, evitando aglomerações. Em entrevista ao Portal Infonet, o presidente da Ases, José Anderson da Cunha, aconselha que, se possível, pessoas auxiliem os idosos ou pessoas em grupos de risco, se oferecendo para fazer as compras.