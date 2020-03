Segundo informações que chegaram até a redação do Portal Lagartense na manhã desta sexta-feira, 20, pessoas estariam vestidas como agentes de saúde e se oferecendo para aplicar vacinas contra o coronavírus em populares.

O fato teria acontecido na tarde da última quinta-feira, 19, próximo ao Trevo que dá acesso a Itabaiana. De acordo com o denunciante, que prefere não se identificar, os falsos agentes ainda teriam aplicado a vacina em algumas pessoas.

De imediato, a redação do Portal Lagartense entrou em contato com a secretária municipal de saúde, Polyana Ribeiro. Ela afirma que ficou atônita com o caso e que tomará as devidas providência junto aos órgãos de segurança pública em nosso município e que já acionou o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) e a Guarda Municipal de Lagarto (GML) para que ambos fiquem alertas.

Ainda não há vacina contra o coronavírus

Alguns países como Rússia, China e Estados Unidos já estão pesquisando uma vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) e espera-se que os primeiros testes ainda sejam iniciados dentro de um ou dois meses.

O Portal Lagartense informa que estamos disponíveis para qualquer tipo de denúncia através do nosso WhatsApp: (79) 99686-8087 ou do e-mail: contato@lagartense.com.br

