A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), a partir desta quarta-feira, 18, disponibiliza os últimos Simulados Online do Pré-Universitário para os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

O objetivo é o de oferecer ferramentas aos alunos para dar continuidade aos estudos mediante a suspensão de aulas em virtude das ações preventivas contra a disseminação do covid-19 (coronavírus). Desse modo, os estudantes que estiverem em casa e desejam avançar ou revisar os assuntos submetidos aos testes podem responder ao simulado e avaliar o desempenho.

O simulado ficará disponível para todos os alunos do Ensino Médio, inclusive aqueles que não estão matriculados no Pré-Universitário. O teste tem 40 questões distribuídas nas áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias.

Além dos simulados disponibilizados, a equipe do Preuni está preparando mapas mentais de cada disciplina para auxiliar os estudos dos alunos. “O material será divulgado nos próximos dias, bem como informações acerca do funcionamento virtual dos polos”, afirma a coordenadora do Preuni, Gisele Pádua. Os cadernos utilizados nas aulas do Pré-Universitário também estão disponíveis e podem ser obtidos por qualquer estudante no link:https://bit.ly/2x42VBX

Para Gisele, o estudante deve lembrar de manter o foco no Enem para não perder de vista o planejamento estudantil. “Reserve o tempo de estudo, faça grupos de estudos no Whatsapp, assistam vídeo-aulas. Estamos disponibilizando links de simulados online para vocês responderem as questões. Em breve lançaremos o simulado online 2020. A estrutura dos mapas mentais também estão sendo organizados para melhor orientá-los nos estudos”, orienta a coordenadora.