O povoado Colônia Treze, em Lagarto, recebeu, no último final de semana, mais um novo empreendimento, o Residencial Parque das Laranjeiras. São casas com dois quartos – com ou sem suíte – varanda, banheiro, cozinha, hall e área de serviço. Um lançamento com o selo da JFilhos Construtora, que celebra 15 anos de história.

No primeiro lote foram lançadas 91 unidades habitacionais, que foram reservadas já nas primeiras horas. O diretor-presidente da Construtora JFilhos, Evislan Souza, reafirma o compromisso da empresa com seus clientes. “A gente disponibilizou 91 unidades ontem à noite no site e já nas primeiras horas após o lançamento todas estavam reservadas. Isso mostra a credibilidade que a JFilhos construiu ao longo desses 15 anos”, afirma.

O investimento é a partir de R$ 95 mil e as condições de financiamento facilitam na hora da negociação. É possível usar o FGTS e aproveitar o subsídio do programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida.

Além de contribuir para o desenvolvimento da cidade, o Residencial Parque das Laranjeiras chega para realizar sonhos. “Vou realizar meu sonho da casa própria graças a JFilhos”, conta a moradora da região, Roberta Tavares, que saiu com contrato fechado para a compra da sua moradia. Assim como Roberta, Cláudia aproveitou a oportunidade. “A localidade onde vão ser construídas as casas é ótima. Gostei também das formas de financiamento. Da próxima vez que eu vier aqui já vai ser com a chave na mão”, ressalta.

Quem acompanha a trajetória da construtora ao longo desses 15 anos reconhece compromisso e credibilidade que a JFilhos tem com seus empreendimentos. “A JFilhos está lançando mais um novo residencial aqui em Lagarto. E pra gente, é motivo de felicidade porque a gente conhece o trabalho. E que venham mais residenciais em todo o estado”, destaca o secretário municipal de obras e desenvolvimento urbano.