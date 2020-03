De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), na última quinta-feira,20, o município de Tobias Barreto completou um ano sem homicídios dolosos, que são aqueles em que realmente há a intenção de matar.

Para o Governo do Estado, a medida é fruto do trabalho integrado entre as polícias Militar e Civil. Tanto é que para o tenente coronel Alexsandro Ribeiro, um dos feitos mais importantes para isso foi a instalação do 11°BPM naquele município, em 2016.

“[O 11°BPM] trouxe o aumento do efetivo e de viaturas nas ruas da cidade, além de lançar mão de outras estratégias como Proerd, projetos de Polícia Comunitária e Núcleo de Inteligência. O outro, foi a elevação da Delegacia da cidade para o patamar de Delegacia Regional de Polícia Civil”, citou.

Já o delegado regional Fábio Alan Pimentel frisou um dos principais focos do trabalho policial. “Temos como premissa do trabalho da segurança pública o combate ao tráfico de drogas e aos crimes de pistolagem nesse período em que os índices criminais despencaram em Tobias Barreto. De fato, essa é mais uma marca da qual a sociedade tobiense tem orgulho”, mencionou.

“Essa não é a primeira vez que a cidade registra um marco positivo como esse. Em 2018, por exemplo, o município chegou a um ano e oito meses sem homicídios por arma de fogo. E, desde 2017, após investimentos da SSP e do Comando da Polícia Militar, Tobias Barreto vem se destacando no cenário estadual em termos de redução de crimes, sejam eles de pequena ou de grande relevância, como furtos ou homicídios”, comemorou o Governo do Estado.