Diante da expedição de novas determinações por parte do Governo do Estado, a fim de conter o avanço do novo Coronavírus (Covid-19), em todo o território sergipano, o 7° Batalhão emitiu um comunicado a fim de orientar os empresários lagartenses.

Por isso, em nota, o 7°BPM ressaltou que a partir das 00h deste sábado, 20, os bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres estão proibidos de funcionarem, como também não será permitida a realização de festas ou eventos (públicos ou particulares).

“Sugerimos a todos, em especial, aos comerciantes, que tomem ciência do aludido decreto. […] O descumprimento poderá acarretar na prisão dos responsáveis, além de multas a serem aplicadas pelos órgãos competentes”, destacou o 7°BPM.

Entenda: Diante do Covid-19, Belivado Chagas anuncia medidas inéditas de restrição para o convívio social

Veja também: Prefeitura de Lagarto anuncia enérgicas por causa do Coronavírus