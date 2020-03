O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas até a próxima segunda-feira, 23, em Lagarto.

De acordo com o órgão, nesse período, a temperatura deve oscilar entre 24ºC e 34°C. Ressalte-se que as médias mais baixas tendem a ocorrer no período noturno.

Já para a terça-feira, 24, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê tempo estável, céu encoberto e temperatura oscilando entre 24°C e 27°C.

Vale ressaltar que devido a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), é recomendado que as pessoas mantenham-se em suas residências e saiam delas apenas para o que estritamente necessário.