O isolamento social, recomendado pelos órgãos de saúde, e a suspensão de missas abertas ao público, pelo Bispo da Diocese de Estância, Dom Giovanni Crippa, já têm gerado reflexos em Lagarto. Um exemplo disso é que a reforma do Santuário Mariano Diocesano de Nossa Senhora da Piedade foi paralisada.

Orçada em R$ 170.000,00, a reforma estava prevista para ser concluída até o mês de abril. No entanto, em comunicado, a Paróquia de Nossa Senhora da Piedade anunciou a paralisação das obras alegando falta de recursos. Uma vez que a empreitada vinha sendo bancada pela doação de fiéis, que já não podem mais irem as missas.

De acordo com o comunicado, “a situação financeira da Paróquia agravou-se e por essa razão, não há condições de continuar com a reforma do Santuário Mariano Nossa Senhora da Piedade, sem que comprometamos os outros compromissos financeiros anteriormente firmados e com a manutenção da Paróquia e seus funcionários”.

Enquanto a reforma não é concluída as missas que continuarão sendo celebradas na igreja localizada próxima a famosa Ladeira do Rosário, no centro de Lagarto.