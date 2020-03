No domingo, 22, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou de uma reunião por videoconferência, em Brasília-DF, com a Frente Nacional dos Prefeitos. Na pauta, esteve a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no Brasil.

Na ocasião, Mandetta defendeu que as eleições municipais previstas para ocorrerem no próximo dia 04 de outubro de 2020 fossem adiadas. Segundo ele, realizar as eleições será uma grande tragédia.

“Está na hora de o Congresso olhar e falar assim ó: ‘Adia, faz um mandato tampão desses vereadores e prefeitos’”, destacou o ministro que durante a coletiva de imprensa realizada no Ministério da Saúde, ainda no último domingo, 22, criticou ações da classe política.

“Tem prefeito pensando em eleição e oposição cobrando medidas mais duras, porque está pensando em eleições. Está na hora de a gente pensar mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições”, afirmou.

Cabe destacar que a recomendação do adiamento foi dada ao Congresso Nacional justamente, porque somente ele tem o poder adiar as eleições. Uma vez que o pleito, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – está regulamentado por força de lei.

Entenda: TSE diz que não pode alterar o calendário eleitoral