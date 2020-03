No último final de semana, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam dois homens, nas zonas rural e urbana de Lagarto, pelo crime de violência contra a mulher. Uma das vítimas chegou a ser agredida com golpes de faca.

A primeira ocorrência foi na tarde do último sábado, 21, no povoado Colônia 13, quando um homem foi preso em flagrante ao tentar impedir a esposa de sair de casa com ameaças de morte.

“O suspeito também tentou agredir os policiais militares do posto da Colônia 13, e acabou sendo algemado e conduzido à delegacia de Lagarto para as providências legais”, ressaltou o 7ºBPM.

Já o segundo caso de violência contra a mulher foi registrado na noite daquele mesmo dia, desta vez em um bairro da cidade de Lagarto, onde um homem, após discussões, ameaçou e desferiu golpes de faca contra sua ex-companheira.

“A continuidade do ato criminoso foi impedido pela filha da vítima que interveio, impedindo outras agressões. O suspeito fugiu do local, mas foi localizado e preso pelos policiais militares. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais e a vítima foi encaminhada ao hospital de Lagarto, não apresentando ferimentos graves”, completou o 7ºBPM.