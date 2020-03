As apreensões de motocicletas clonadas, oriundas de leilões ou adulteradas continuam a todo vapor. Um exemplo disso é que entre a última sexta-feira, 20, e o último domingo, 22, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) encaminharam sete motocicletas à Delegacia Regional de Lagarto.

Desse total, três motocicletas com a numeração do chassi e adulterados foram apreendidas em Riachão do Dantas. O caso ocorreu na última sexta-feira, 20, em Riachão do Dantas. “Um dos veículos, estava com as marcações do chassi e motor totalmente raspados”, destacou o 7ºBPM.

Já os outros quatro veículos foram recuperados em Lagarto nos povoados Brasília, Jenipapo e no Assentamento Che Guevara. Além deles, no último domingo, 22, outra motocicleta foi recuperada em Riachão do Dantas com as numerações adulteradas. Na ocasião, o suposto proprietário informou que adquiriu o veículo no Maranhão.

Diante disso, ao menos quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram presas pelo crime de receptação. De acordo com o 7ºBPM, um deles já havia sido preso em 2018 por roubo de motocicletas.

“Não obstante as diversas recomendações da Polícia Militar, as pessoas insistem em adquirir veículos leiloados como sucata, estimulando assim o roubo de motocicletas na região, sobretudo para o comércio das peças roubadas, que são utilizadas para equiparem as motos de leilão”, lamentou o 7ºBPM.