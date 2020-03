Apesar da recomendação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) de que as agência bancárias abrissem mais cedo e priorizassem apenas os clientes mais vulneráveis, como aposentados e pensionistas, com o objetivo de evitar aglomerações, isso parece não ter surtido muito efeito, pelo menos em Lagarto.

Na manhã desta segunda-feira, 23, a redação do Portal Lagartense recebeu imagens que mostram filas e aglomerações do lado de fora de uma agência bancária e de casas lotéricas no centro.

Ainda de acordo com informações recebidas pelo Portal Lagartense, os estabelecimentos abriram mais tarde, contrariando a recomendação, além de permitir a entrada de crianças que trazem um maior risco, já que muitas vezes são assintomáticas, mas continuam sendo transmissoras da doença.

Além disso, as pessoas aparecem nas imagens descumprindo a recomendação do Ministério da Saúde de manter pelo menos dois metros de distância umas das outras, caso não tenham máscaras, ou de, no mínimo, um metro se estiverem usando, para diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus.

Por isso, a Febraban recomenda que os clientes evitem deslocar-se para as agências bancárias e deem preferência a produtos e serviços dos bancos por meio dos canais remotos disponíveis para a população.

“Por meio do celular e internet, os usuários podem fazer, com segurança, pagamento de contas, consulta de saldos e extratos, transferências financeiras, agendamento de pagamentos e contratação de serviços e empréstimos, entre outros”, afirma.

Ainda de acordo com a Febraban, atualmente, seis a cada dez transações são feitas pelos meios digitais, já que dispensam a necessidade de comparecimento às agências. “Os bancos fizeram grandes investimentos em tecnologia para isso, e dispõem de call centers para ajudar os clientes com maior dificuldade no uso dos meios digitais”, afirma Isaac Sidney, vice-presidente da Febraban.