Os atletas do PSG resolveram retornar ao Brasil na última terça-feira para cumprir o confinamento recomendado para prevenção do COVID-19. A decisão foi tomada devido as incertezas nas datas de retorno às atividades do clube.

Segundo informações fornecidas ao site UOL, os jogadores estão cumprindo o isolamento em casa e mantendo a rotina de treinamentos sugerida pelo corpo técnico do PSG. O Paris Saint-Germain não interviu na decisão tomada por seus atletas, pois entende a gravidade do quadro da pandemia no mundo.

Porém, ressalta a importância de manter uma rotina de treinamentos com segurança e em isolamento, para que não seja necessário cumprir período de quarentena ao retorno à Paris quando a situação já estiver controlada.Para não haver exposição indevida, Neymar decidiu não divulgar em qual dos seus imóveis no Brasil vai se dar a sua estadia e, para manter a discrição, também tem evitado postagens em sua rede social nas últimas 48 horas.

A importância de manter uma rotina de treinamentos

A recomendação do PSG para que seus atletas mantenham uma rotina de treinamentos dá-se devido ao incerto retorno do calendário das atividades do clube. Inicialmente, a sugestão era cancelar os treinamentos por 10 dias, mas com o agravamento da pandemia na França, o time comunicou que a suspensão das atividades é por tempo indeterminado. Os franceses só podem sair às ruas de posse de um documento escrito que justifique o motivo.

Apesar disso, o Paris Saint-Germain compreende que cada atleta precisa, nesse momento, manter sua preparação física, mesmo que por conta própria, para não sentir de forma drástica o retorno de treinamentos quando findar o período de isolamento. Além disso, é de extrema importância manter uma rotina de exercícios para ajudar na estabilidade do sistema imunológico, o que ajuda na prevenção do novo coronavírus.

A Uefa fez o pronunciamento de que a final da Liga dos Campeões será adiada para o dia 27 de junho, mas não confirmou as datas das fases anteriores. Enquanto a Ligue 1 anunciou nesta quarta-feira que o Campeonato Francês não será reiniciado antes do dia 12 de abril.