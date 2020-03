Policiais da Companhia Independente de Operações em Área de Caatinga (Ciopac) prenderam, nessa sexta-feira, 20, duas pessoas com um revólver calibre 38 no município de Simão Dias, localizado no Centro Sul sergipano.

Por volta das 18h00, a guarnição realizava rondas pela cidade quando recebeu informações de populares de que, no conjunto Caçula Valadares, três homens estariam armados. Os policiais foram ao local e encontraram os suspeitos.

Durante a abordagem um dos homens esboçou reação e disparou contra os policiais. Um dos suspeitos, que era adolescente, avabou sendo ferido, foi socorrido, mas não resistiu. Com ele, foi apreendido um revólver com duas munições intactas, duas percutidas e mais quatro pinos de cocaína.

O material apreendido e os outros dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto para a adoção das medidas cabíveis.