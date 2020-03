Desde o último final de semana, quando uma série de medidas restritivas à circulação de pessoas foram divulgadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Lagarto, cresceram nas redes sociais uma preocupação relacionada aos cidadãos que estão em situação de rua e que, por isso, necessitam de um espaço para ficarem de quarentena.

Diante disso, as cobranças sobre a gestão municipal cresceram e esta, por sua vez, já no último domingo, 22, mobilizou equipes de Proteção Social Especial e do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) e intensificou as ações de mapeamento e acolhimento junto às pessoas em situação de rua.

O trabalho percorreu algumas localidades a exemplo do prédio do antigo Grupo Escolar Sílvio Romero e do Mercado Municipal José Correia Sobrinho, onde alguns cidadãos costumam se abrigar debaixo das marquises. No entanto, a gestão informou que, nessas andanças, foram constatados apenas dois casos de situação de rua.

De acordo com a Prefeitura, os dois casos são de pessoas que apresentam quadro de uso abusivo de drogas, mas que possuem residência própria, e que estão nas ruas durante todo o dia, porque querem, mas que geralmente a noite, seja lá qual for o horário, retornam pra suas residências.

“Para os dois casos encontrados, quando questionamos porque estão nas ruas, eles destacaram que estão em conflito com os familiares, então nós já demos o primeiro passo, que é iniciar o trabalho de restabelecimento de vínculo, para reinseri-los no convívio familiar”, frisou Baruc, coordenador da Proteção Social Especial.

População precisa colaborar

De acordo com a Jéssica, coordenadora do Creas, a população precisa contribuir com a localização de mais pessoas em situação de rua junto a Assistência Social de Lagarto. Uma vez que o município não apresenta um grande número de pessoas com esse perfil.

“A gente orienta a população que mantenha firme o propósito de não dá esmolas e incentive essa população a buscarem apoio nos serviços sociais que o Município oferece, que nós da assistência social estaremos prestando todo auxílio dentro da nossa responsabilidade”, orientou a coordenadora do Creas de Lagarto.